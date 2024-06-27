Ученые нашли насекомых со сверхспособностями

Группа биологов из Испании, Канады и других стран выяснила, что бабочки-репейницы способны преодолевать по воздуху рекордные 4200 километров и пересечь Атлантический океан без остановок. Их исследование опубликовано в Nature Communications.

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Биологи ловили бабочек на берегу Французской Гвианы. По поведению насекомых на песке и поврежденным крыльям они предположили, что они совершили перелет через океан. Для подтверждения этой гипотезы они сравнили их геном с образцами из Европы, Африки и Северной Америки.

«Результат исключил их североамериканское происхождение, следовательно они проделали путь минимум 4200 километров — именно такое расстояние разделяет Африку и Французскую Гвиану», — говорится в исследовании.



Затем ученые выделили ДНК из пыльцы, обнаруженной на теле бабочек. В итоги они смогли определить от 8 до 15 видов растений, среди которых когда-то порхали пойманные бабочки. Два из них оказались эндемиком Сахеля — тропического региона Африки и пустыни Сахары. Также насекомые изучили стабильные изотопы водорода и стронция в крыльях репейниц, установив, что их родиной является либо Западная Европа, либо Западная Африка.

А еще вероятнее, что бабочки начали свой путь в Европе, откуда мигрировали в Африку, а затем в Южную Америку — то есть проделали путь не в 4200 километров, а 7000 километров или более.

На этом свое исследование ученые не прекратили, выяснив, что преодолеть такие расстояния репейницы смогли с помощью ветра. Без него они не осилили бы и 780 километров. С помощью компьютерного моделирования они установили, что Атлантический океан они пересекли за пять-восемь дней.