OnePlus презентовала новые смарт-часы

OnePlus возвращается на рынок носимых устройств со смарт-часами OnePlus Watch 2, работающими на базе платформы Snapdragon W5 Gen 1.

© MobiDevices

Характеристики

OnePlus Watch 2 заключены в корпус из алюминиевого сплава, а также оснащены круглым 1,46-дюймовым OLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей с максимальной яркостью 600 нит. За производительность устройства отвечает SoC Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 в тандеме с 2 ГБ ОЗУ (15 лет назад столько было в ПК) и 32 ГБ ПЗУ.

Ёмкость аккумулятора достигает 500 мАч. Время автономной работы составляет 4 дня в полноценном интеллектуальном режиме и 12 дней в режиме энергосбережения. Поддерживается магнитная зарядка. От 0 до 100% часы зарядятся за 60 минут.

OnePlus Watch 2 поддерживают NFC, двухчастотный GPS, независимый eSIM, мониторинг движения 100+, более 80 предустановленных приложений, обладают водонепроницаемостью 5ATM, а также защитой от пыли и воды по стандарту IP68. В качестве ОС используется ColorOS Watch 6.0. Вес аксессуара составляет 37 грамм.

Сроки выхода и цена

Продажи OnePlus Watch 2 стартуют с 3 июля. Стоимость новинки равна 1799 юаней ($248).