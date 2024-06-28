Найдены окаменелости трилобитов возрастом 500 млн лет

Палеонтологи обнаружили в марокканских горах остатки трилобитов возрастом 500 млн лет. Окаменелости невероятно хорошо сохранились из-за того, что членистоногих в свое время накрыл пирокластический поток от извергающегося вулкана. Похоже произошло и с жителями римских Помпей при извержении Везувия.

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В результате окаменелости трилобитов сохранили множество мягких тканей и уже позволили ученым значительно расширить представления об этих животных. Исследование опубликовано в журнале Science.

Трилобиты — членистоногие, которые появились еще в кембрийском периоде и вымерли в конце пермского. Характерная особенность этих животных — очень крепкий пластинчатый панцирь-экзоскелет. Благодаря ему остатки трилобитов очень хорошо сохраняются. На сегодняшний день палеонтологи нашли более 20 тысяч видов этих членистоногих.

Тем не менее внутреннее строение трилобитов изучено недостаточно подробно. Проблема в том, что мягкие ткани древних животных практически никогда не сохраняются. Чтобы они дошли до наших дней, требуются совершенно уникальные условия окружающей среды и значительная доля везения.

Однако теперь палеонтологи нашли невероятно хорошо сохранившиеся остатки трилобитов, мягкие ткани внутри которых практически не повреждены. Находка была сделана в горном хребте Высокий Атлас в Марокко. 510 млн лет назад там произошло мощное извержение вулкана. Пирокластические потоки (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород) накрыли трилобитов так же, как Везувий накрыл жителей римского города Помпеи. Пепел «укрыл» членистоногих и мгновенно превратился в камень вместе с телами, в том числе и мягкими тканями. Ученые назвали находку «помпейскими трилобитами».

«Я изучаю трилобитов почти 40 лет, но никогда не чувствовал, что смотрю на настолько живых существ. Я видел много мягких остатков трилобитов, но трехмерная сохранность “помпейских трилобитов” действительно поразительна», — рассказал Грег Эджкомб из Музея естественной истории.



В марроканских породах сохранился каждый сегмент тел и ног трилобитов. Уцелели даже волосообразные структуры, расположенные на конечностях. Сохранился пищевод и мягкие ткани, скреплявшие части тела.

Ученые проанализировали «помпейских трилобитов» с помощью компьютерной томографии и компьютерного моделирования, что позволило им сделать несколько открытий. Например, придатки на краю рта членистоногих имели маленькие изогнутые ложкообразные основания. Также палеонтологи обнаружили, что у трилобитов было четыре пары придатков на голове, хотя раньше считалось, что их только три. Кроме того, ученые впервые обнаружили у этих членистоногих мясистую часть тела, которая закрывала рот. Ее назвали «верхней губой».