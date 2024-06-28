Xiaomi, Tecno и realme возглавили топ продаж смартфонов в России

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж смартфонов за первое полугодие 2024 года, выявив значительный рост как по объемам продаж, так и по денежным суммам. В этот период было продано 14,2 миллиона смартфонов на сумму 344 миллиарда рублей, что на 24% и 8% выше соответственно по сравнению с прошлым годом.

© Unsplash

В топ-5 по количеству проданных устройств вошли Xiaomi, Tecno, realme, Infinix и Samsung. В денежном выражении лидерство удерживают Apple, Xiaomi, Samsung, Tecno и Infinix.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» отмечает стабильно высокую долю китайских брендов на российском рынке смартфонов, составляющую 80,5% по количеству продаж и 48,7% В денежном выражении. Продажи складных и раскладных смартфонов также продемонстрировали рост на 16% в денежном выражении.

Екатерина Иксанова, руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо», подчеркнула, что текущие тенденции показывают стабильный интерес к высокотехнологичным устройствам, предлагающим новые возможности и функционал пользователям на российском рынке.