В США заявили о разрушении российского спутника

ВС США заявили о разрушении российского аппарата «Ресурс-П» на околоземной орбите. Об этом сообщает ТАСС.

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«Космическое командование может подтвердить разрушение выведенного из эксплуатации российского аппарата "Ресурс-П №1", это произошло на низкой околоземной орбите 26 июня», — говорится в заявлении USSPACECOM.



Отмечается, что спутник распался на 100 отслеживает фрагментов. USSPACECOM не видит в них немедленной угрозы, однако наблюдает за ними, чтобы убедить в безопасности околоземного космического пространства.

Спутники серии «Ресурс-П» относятся к спутникам дистанционного зондирования Земли, которые предназначены для наблюдения за земной поверхностью.