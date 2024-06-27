Сбер прогнозирует появление новых профессий в сфере кибербеза с развитием AI

Искусственный интеллект (AI) в кибербезопасности не заменит человека, а придаст импульс появлению новых профессий. Об этом на GigaConf заявил вице-президент по кибербезопасности Сбера Сергей Лебедь.

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В Сбере уточнили, что компанией ежедневно обрабатывается порядка 500 млрд событий в сфере кибербезопасности, что в 10 раз превышает результаты четырехлетней давности. За это же время в 2,5 раза выросло ежемесячное количество транзакций, а число изменений в цифровых продуктах увеличилось в 10 раз.

Лебедь рассказал, что система управления в кибербезопасности базируется на людях, технологиях, процессах и данных.

«Мы прогнозируем активную интеграцию AI-технологий во все эти элементы в ближайшие годы. Соответственно, люди никуда не денутся — они будут работать в условиях новой реальности. Например, создавать и обучать цифровых аватаров, управлять ими. Эти аватары при помощи узкоспециализированных AI-агентов будут решать конкретные задачи по обеспечению кибербезопасности», — сказал он.



При этом Лебедь уточнил, что в кибербезопасности будущего важна роль мультиагентных систем. В пример он привел автономных агентов, решающие разные задачи, которые будут объединяться в группы для решения одной общей задачи.

«В контексте кибербезопасности — и для нападения, и для защиты. Простой, уже реализованный пример работы мультиагентной системы — роевое применение беспилотников», — добавил он.



По словам представителя Сбера, сейчас видится три варианта построения процессов кибербезопасности с использованием технологий AI: традиционные процессы, сконструированные людьми, — AI-агенты будут исполнять их и сообщать об отклонениях в их выполнении; AI самостоятельно конструирует новые процессы, человек берет на себя роль конструктора «мозга» AI; наиболее футуристический вариант: человек декларативно ставит задачу и оценивает результативность, AI-система сама от и до определяет, как будет решена задача.

Лебедь подчеркнул, что ключевым умением AI должно быть самообучение и переход от процесса обработки данных к применению знаний.