Обнаружена древнейшая морская рептилия

В Новой Зеландии палеонтологи идентифицировали уникальную окаменелость, которая оказалась останками древнейшей морской рептилии - нотозавра.

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Об открытии сообщает Sci News. Окаменелые останки возрастом 246 миллионов лет были раскопаны еще в 1978 году. Их нашли у главного притока ручья Балмакаан у подножия горы Харпер в центральной части Южного острова Новой Зеландии.

Много лет окаменелость буквально пылилась в музейном фонде, и только сейчас ученые изучили и идентифицировали ее. Оказалось, что это останки нотозавра - одной из древнейших морских рептилий на Земле.

Проведенное датирование показало, что найденная особь в своем роде является старейшей - она оказалась почти на 40 миллионов лет старше той морской рептилии, которая до сих пор считалась древнейшей.

"Такие рептилии правили морями в течение миллионов лет, прежде чем динозавры стали доминировать на суше, - говорит доктор Бенджамин Кир из Музея эволюции Уппсальского университета. - Самой разнообразной и геологически дольше всех выжившей группой были зауроптеригии, чья эволюционная история насчитывала более 180 миллионов лет".



В эту группу входили длинношеие плезиозавры, далекими предшественниками были как раз нотозавры. Последние вырастали до 7 метров в длину. Они умело плавали, используя четыре веслообразных конечности.

"У них были уплощенные черепа с сетью тонких конических зубов, которые использовались для ловли рыбы и кальмаров, - продолжает Бенджамин Кир. - Эти древние морские рептилии жили в мелководной прибрежной среде, изобилующей морскими существами, в пределах того, что тогда было южным полярным кругом".



Происхождение и распространение нотозавров является предметом давних дискуссий. Некоторые теории предполагают, что они либо мигрировали вдоль северных полярных берегов, либо переплывали внутренние морские пути, либо использовали течения, чтобы пересечь существовавший в древности суперокеан Панталасса.