Установлена дата крушения знаменитого Киренийского корабля

Международная и междисциплинарная команда исследователей во главе с учеными из Корнеллского университета при помощи новых технологий сумела уточнить дату крушения античного корабля, найденного у берегов современного Кипра.

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Как сообщает Phys.org, речь идет о Киренийском корабле, который прославился в 1960-е годы. Судно было обнаружено у берегов Кипра, в районе Кирении. Знаменитым оно стало потому, что это был первый случай, когда на морском дне был обнаружен корабль эллинистической эпохи с практически полностью сохранившимся корпусом.

Кроме того, с судна тогда были подняты исторические сокровища. Это были не украшения и не деньги, но тысячи ядер миндаля - крайне ценного в те времена товара. Теперь этот миндаль, а также древесина корпуса помогли ученым почти точно датировать кораблекрушение.

Были применены передовые технологии радиоуглеродной масс-спектрометрии на ускорителях. До этого данные о кораблекрушении базировались лишь на нескольких измерениях, проведенных еще в 1980-х и 1990-х годах с использованием более старого типа технологии радиоуглеродного датирования.

Изучение миндаля и древесины, использованной для строительства судна, показало, что наиболее вероятным временем крушения является период с 296 по 271 годы до нашей эры. Затем, по дополнительным параметрам, временной отрезок был сужен до периода с 286 по 272 годы до нашей эры. Раньше считалось, что корабль погиб между 350 и 250 годами до нашей эры.

"Киренийский корабль впервые показал, что такого рода богатые свидетельства из классического мира можно найти практически нетронутыми даже спустя 2000 лет, которые они провели на морском дне, - говорит соавтор исследования Стерт Мэннинг. - Кораблекрушения - это уникальные капсулы времени, можно получить потрясающие данные при их хорошей сохранности".



Именно Киренийский корабль дал археологам наиболее полную информацию о кораблестроении в античный период, а также о существовавших тогда торговых маршрутах. На сегодняшний день изготовлено и спущено на воду не менее трех копий этого корабля.