Apple расширит поддержку сторонних запчастей для iPhone

В конце этого года Apple намерена улучшить поддержку дисплеев и аккумуляторов для iPhone от сторонних производителей. Обновление позволит таким функциям, как True Tone, которая настраивает баланс белого, работать с экранами других производителей, хотя и с предупреждением о возможных отклонениях в работе.

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Для оптимальной работы True Tone требуется сложная калибровка, которую Apple не может обеспечить при использовании сторонних компонентов. Кроме того, в скором времени Apple предоставит данные о состоянии аккумуляторов сторонних производителей.

Пользователи будут видеть такие данные, как максимальная емкость и количество циклов, сопровождаемые уведомлением о том, что Apple не может проверить точность этих показателей.

Кроме того, Apple оптимизирует свою программу самостоятельного ремонта. Клиентам больше не нужно будет вводить серийный номер устройства, чтобы приобрести большинство деталей для ремонта, что упрощает процесс.