Найдены свидетельства взрыва, 12 800 лет назад изменившего Землю

Исследование, проведенное командой профессора Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джеймса Кеннета, выявило свидетельства взрыва кометы, произошедшего 12 800 лет назад. По мнению ученых, это событие кардинально изменило условия жизни на Земле.

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Как сообщает Phys.org, исследование предполагает, что 12 800 лет назад в атмосферу Земли врезалась крупная комета. До поверхности нашей планеты она долетела в уже фрагментированном виде, то есть распалась на обломки, которые поразили обширную территорию.

Поэтому то событие не оставило после себя огромного ударного кратера, подобного кратеру Чиксулуб. Последний, как считается, образовался в результате мощного удара астероида, около 66 миллионов лет назад уничтожившего динозавров.

По оценкам ученых, событие, произошедшее 12 8900 лет назад, было менее масштабным, но тоже кардинально изменило условия жизни на Земле. Вероятно, оно привело к ледниковому периоду, начало которого хронологически совпадает с этой катастрофой.

Известно, что тогда вымерли многие виды животных, в том числе мамонты и гигантские ленивцы. Исследователи пишут, что событие вызвало широкомасштабный климатический сдвиг. Ранее об этом свидетельствовали только косвенные признаки, но теперь ученые получили материальные доказательства катастрофы.

Они на протяжении многих лет изучали образцы пород, отобранных на территории трех восточных штатов США. В образцах были выявлены частицы платины, расплавленное стекло и зерна кварца, разрушенного в результате ударной нагрузки.

"Мы обнаружили, что давление и температура, при которых они образовались, не были характерны для крупных кратерообразующих ударов, а соответствовали так называемым "приземляющимся" воздушным взрывам, которые не образуют особых кратеров", - сказал Джеймс Кеннетт.



По подсчетам исследователей, ответственная за ледниковый период комета в поперечнике могла достигать 100 километров, то есть была намного больше, чем знаменитый Тунгусский метеорит. Если бы она не распалась в воздухе, последствия могли быть еще более плачевными для всех форм жизни на Земле.

Исследование показало, что "воздушный взрыв" произошел над северным полушарием. Но его следы удалось также найти и в некоторых местах к югу от экватора. Обнаруженные зерна кварца, "подвергшиеся шоку при низком давлении", стали свидетельством мощного взрыва.

Они доказывают, что фрагментированная комета вызвала столь резкое изменение климата, что только в Северной Америке исчезло 35 родов мегафауны. Считается также, что она уничтожила культуру Хлодвига - самую раннюю человеческую цивилизацию Северной Америки.