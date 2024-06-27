Монаршие гробницы неизвестного типа найдены в Южной Корее

В Южной Корее археологи совершили неожиданное открытие - на территории казалось бы хорошо изученного комплекса гробниц периода царства Силла были обнаружены захоронения неизвестного типа.

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Об открытии рассказывает Arkeonews. Раскопки проводились в древней столице королевства Силла (57 г. до н.э. - 935 г. н.э.) в районе Чексэм, провинция Кенджу. Сообщается, что сделанное открытие бросает вызов популярной теории о ранних корейских погребальных практиках.

Некрополь в Кенджу давно хорошо известен и каталогизирован. До последнего времени считалось, что типичные ранние захоронения царства Силла представляли собой деревянный каркас для тела усопшего, который сверху засыпался земляным холмом и окружался типовой каменной оградой.

Однако теперь археологам удалось обнаружить гробницы, получившие предварительное название J171 и J172, которых нет типичного каменного ограждения.

"Это первый раз, когда мы столкнулись с гробницами эпохи Силла без каменной ограды", - говорится в заявлении Национального исследовательского института культурного наследия Кенджу.



Кроме того, археологи обнаружили в курганах множество артефактов, которые тоже не вписываются в общепринятые каноны. Так, были найдены богато украшенные керамические изделия, чаши на ножках и большое количество покрытых серебром элементов упряжи для лошадей.

Археологи отмечают, что все это - большая редкость при предыдущих раскопках. Особый интерес вызвали именно серебряные украшения для лошадей, поскольку они считались важными символами статуса в царстве Силла. Это говорит о том, что в найденных гробницах могли быть похоронены представители высшего сословия.

Царство Силла было одним из могущественных государств своего времени, под властью которого находилась территория юго-восточной современной Южной Кореи. Оно процветало в так называемый период Троецарствия с I века до нашей эры по VII век нашей эры.

Столицей был прибрежный город Кымсон, который сейчас называется Кенджу. Царство Силла обладало централизованным правительством и сложной иерархической системой социальных рангов. В древнем мире его называли "страной золота".