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В Колорадо обнаружили таинственный монолит

В районе города Белвью на севере Колорадо (штат США) обнаружили зеркальный монолит неизвестного происхождения. Об этом сообщает местный телеканал KDVR.

В Колорадо обнаружили таинственный монолит
© globallookpress.com

Отмечается, что местные жители, включая владельца земли, на которой нашли монолит, не знают, откуда он появился. Судя по фотографиям загадочного объекта, монолит имеет прямоугольную форму и зеркальную поверхность — материал, из которого сделан объект, не уточняется, но визуально он напоминает металл.

Отметим, что это уже не первый подобный столб в США, происхождение которого остается неизвестным. На прошлой неделе похожая постройка была замечена в горах Невады, а в марте такая же находка была обнаружена на холме в Уэльсе.

Ранее изучавший НЛО член Пентагона заявил об угрозах в свой адрес.