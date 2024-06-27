В Колорадо обнаружили таинственный монолит

В районе города Белвью на севере Колорадо (штат США) обнаружили зеркальный монолит неизвестного происхождения. Об этом сообщает местный телеканал KDVR.

Отмечается, что местные жители, включая владельца земли, на которой нашли монолит, не знают, откуда он появился. Судя по фотографиям загадочного объекта, монолит имеет прямоугольную форму и зеркальную поверхность — материал, из которого сделан объект, не уточняется, но визуально он напоминает металл.

Отметим, что это уже не первый подобный столб в США, происхождение которого остается неизвестным. На прошлой неделе похожая постройка была замечена в горах Невады, а в марте такая же находка была обнаружена на холме в Уэльсе.

Ранее изучавший НЛО член Пентагона заявил об угрозах в свой адрес.