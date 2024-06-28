Эльбрусский ледник оказался сильно загрязнен цинком и медью

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета и Института экологии горных территорий имени А.К. Темботова Российской академии наук провели уникальное исследование двух ледников, расположенных на горе Эльбрус. Результаты их исследований показали, что ледник Гарабаши пострадал от загрязнения цинком и медью, говорится в материале журнала Environmental Processes.

Это научное исследование осуществлялось в рамках работы Национального центра «Агротехнологии будущего».

Центральный Кавказ представляет собой одну из самых высокогорных областей на Кавказском хребте, расположенную между вершинами гор Эльбрус и Казбек. Здесь из-за обилия горных вершин существует значительное количество ледников, в основном долинного типа, которые играют важную роль в экосистеме региона и повседневной жизни людей.

Ледники Центрального Кавказа являются важным резервуаром и ключевым источником пресной воды, необходимой для сельского хозяйства и туризма на Кавказе и на Юге России. Они также являются отправной точкой для формирования крупных горных рек, таких как Кубань, Терек и другие.