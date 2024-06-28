В Google Translate добавили языки регионов России

Технологическая корпорация Google добавит в онлайн-переводчик Google Translate 110 новых языков, на 13 из которых разговаривают в России.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Мы используем технологии искусственного интеллекта, чтобы расширить количество используемых языков. Благодаря нашей крупной языковой модели PaLM 2 мы добавим 110 новых языков в Google Translate, что станет самым большим расширением за всю нашу историю", - отмечается в тексте.



В базу онлайн-переводчика добавлят несколько языков, которые используются на территории России, а именно аварский, башкирский, бурятский, чеченский, чувашский, осетинский, удмуртский, чукотский, тувинский, якутский, крымско-татарский, коми и луговомарийский. Кроме того, в сервисе станут доступны португальский (европейский вариант), тибетский, северносаамский и бретонский языки. Отмечается, что в общем на этих языках говорят 614 млн человек, или 8% населения мира.