Какими предметами пользовались древние греки в быту?

Древняя Греция — колыбель западной цивилизации. Греки подарили миру поэзию Гомера, философию Платона и Сократа, а также множество других культурных достопримечательностей. Но какой была их повседневная жизнь? Портал history.com рассказал о предметах, встречавшихся в домах древних греков.

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Защитные статуи

Дом был центром древнегреческой жизни, и его защита от несчастий подразумевала ежедневные подношения и молитвы. Помимо маленького семейного алтаря во дворе, древние греки ставили специальные объекты на входе в жилище — чтобы оградить его от злых духов или опасных энергий. Одними из таких объектов были гермы: маленькие статуи Гермеса, бога путешествий. Перед тем, как выходить из дома, члены семьи произносили молитву божеству, чтобы оно оберегало их в пути. И не важно, что «путь» мог быть короткой прогулкой до рынка.

Кратер

Термин «кратер» происходит от древнегреческого слова, которым называли центр симпозиума — греческой вечеринки, полной вина, женщин и песен. Древние греки считали, что распитие неразбавленного вина было вульгарным занятием, которое приводило к опьянению. Именно для этого и придумали кратеры: широкие керамические (или бронзовые чаши), где вино смешивали с водой и разливали гостям.

По мнению историков, кратер был в каждом греческом доме — для семейных посиделок и празднований. Самые скромные были изготовлены из простой красной керамики, а образцы побогаче украшались фресками с изображениями богов.

Амфоры и пифосы

Керамические сосуды использовались практически в каждой сфере жизни Древней Греции, от розлива напитков до подачи алкоголя и транспортировки пищи, в том числе зерна, молока и оливкового масла. Амфоры были самыми популярными сосудами для повседневных задач. Они представляли собой кувшины с двумя ручками, а также выполняли роль единицы измерения: на рынке греки могли купить амфору меда или две амфоры вина.

А дома многие пользовались пифосами — гораздо более объемными контейнерами для долгосрочного хранения ячменя и оливкового масла. Для контекста, они были достаточно большими, чтобы внутри могли поместиться два человека.

Хитон и пеплос

Древние греки одевались по-разному, но все предметы гардероба были вариациями одной и той же темы: большой фрагмент ткани из нескольких слоев, сложенный в удобную форму. Многие греки носили хитон — то, что мы сегодня называем туникой. По сути, они представляли собой длинные футболки, доходившие до бедра и перевязанные в поясе. А женщины носили длинные туники или платья длиной по щиколотку — они назывались пеплос.

Тренога

Сегодня под термином «тренога» подразумеваются компактные подставки для камер, но в Древней Греции они играли совсем другую роль. Древние греки верили, что их судьбы находятся в руках богов, которым нужно регулярно приносить подношения и жертвы. Треноги же были подставками для ритуальных котлов, куда обычно складывали подношения — зерно, мясо животных, масло или вино.