В NASA раскрыли тайну найденного в лесу загадочного объекта из космоса

НАСА заявило, что загадочный объект, который в конце мая нашли в американском лесу, был обломком грузового блока космического корабля Crew Dragon. Об этом сообщает издание The Sun.

© Lenta.ru

Обугленную металлическую панель шириной около метра, из которой торчало растрепанное углеволокно, обнаружили на лесной тропе в штате Северная Каролина. Находку совершил сотрудник расположенного рядом глэмпинга — туристического лагеря категории люкс. Астрофизик Джонатан Макдауэлл в комментарии изданию Daily Mail узнал в панели фрагмент аппарата Crew Dragon, произведенного компанией Илона Маска SpaceX.

Теперь разгадку, которую предложил специалист, подтвердили и в НАСА. Агентство заявило, что обломок упал из космоса после полета Crew Dragon к МКС. Еще несколько обломков, по его данным, вошли в атмосферу на Саудовской Аравией. Разрушений и пострадавших в результате их падения не выявлено.

Всего каждый из многоразовых кораблей Crew Dragon рассчитан на 15 полетов. В настоящее время SpaceX располагает четырьмя пилотируемыми кораблями и планирует построить еще один, который совершит свой первый полет в 2025 году. В компании уверены, что это будет последним построенным Crew Dragon, поскольку пяти таких кораблей достаточно для обеспечения потребностей НАСА.

В начале марта сообщалось, что один из кораблей Crew Dragon доставил на МКС космонавта Александра Гребенкина. Вместе с россиянином на борту находились астронавты НАСА Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.