Представлен самый мощный Android-планшет

Представлен OnePlus Pad Pro – самый мощный Android-планшет
В Китае состоялась презентация новинок OnePlus, одной из которых стал планшет OnePlus Pad Pro. Новинка представляет собой усовершенствованную версию OnePlus Pad, которая теперь стоит дороже.
Характеристики
OnePlus Pad Pro стал первым планшетом, базирующемся на мощном флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ, объём встроенного накопителя UFS 4.0 – до 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 2,31 млн баллов.
Кроме того, OnePlus Pad Pro получил 12,1-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 3000×2120 пикселей (303 ppi), частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 900 нит. Соотношение сторон равно 7:5, с тонкими рамками по всему периметру. Экран также поддерживает собственную разработку OnePlus для защиты глаз Bright Eyes, включая затемнение постоянным током и низкий уровень синего света.
Ёмкость аккумулятора составляет 9510 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт – соответствующий блок входит в комплект.
Также стоит отметить поддержку NFC, наличие основной камеры на 13 Мп (f/2.2), селфи-камеры на 8 Мп (f/2.0) и четырёх динамиков с Dolby Atmos. Толщина планшета составляет 6,49 мм, вес – 584 грамм.
Сроки выхода, цена
Приём предзаказов на OnePlus Pad Pro начнётся с 27 июня. Продажи новинки стартуют с 3 июля. Цельнометаллический корпус предлагается в двух расцветках: серой и зелёной. Дополнительно можно приобрести чехол-клавиатуру и фирменный стилус.
Цена OnePlus Pad Pro:
- 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 2799 юаней ($385);
- 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 2999 юаней ($413);
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3299 юаней ($455);
- 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($510).
Представлен смартфон Moto G85