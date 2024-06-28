Представлен самый мощный Android-планшет

В Китае состоялась презентация новинок OnePlus, одной из которых стал планшет OnePlus Pad Pro. Новинка представляет собой усовершенствованную версию OnePlus Pad, которая теперь стоит дороже.

© MobiDevices

Характеристики

OnePlus Pad Pro стал первым планшетом, базирующемся на мощном флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Объём оперативной памяти LPDDR5X составляет 16 ГБ, объём встроенного накопителя UFS 4.0 – до 512 ГБ. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 2,31 млн баллов.

Кроме того, OnePlus Pad Pro получил 12,1-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 3000×2120 пикселей (303 ppi), частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 900 нит. Соотношение сторон равно 7:5, с тонкими рамками по всему периметру. Экран также поддерживает собственную разработку OnePlus для защиты глаз Bright Eyes, включая затемнение постоянным током и низкий уровень синего света.

Ёмкость аккумулятора составляет 9510 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт – соответствующий блок входит в комплект.

Также стоит отметить поддержку NFC, наличие основной камеры на 13 Мп (f/2.2), селфи-камеры на 8 Мп (f/2.0) и четырёх динамиков с Dolby Atmos. Толщина планшета составляет 6,49 мм, вес – 584 грамм.

Сроки выхода, цена

Приём предзаказов на OnePlus Pad Pro начнётся с 27 июня. Продажи новинки стартуют с 3 июля. Цельнометаллический корпус предлагается в двух расцветках: серой и зелёной. Дополнительно можно приобрести чехол-клавиатуру и фирменный стилус.

Цена OnePlus Pad Pro: