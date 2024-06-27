Найдены 30 древнеегипетских гробниц с мумиями

Во время раскопок в Асуане, древнем городе на Ниле, были обнаружены 30 древнеегипетских гробниц, занимающих целый холм. Захоронения относятся к греко-римскому периоду и дают представление о людях, живших в этом оживленном портовом городе. О находке сообщает Live Science.

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В некрополе были найдены мумии похороненных вместе детей и родителей, гробы, маски из папье-маше, амфоры с узорами из виноградных листьев и столы для подношений. Кроме того, сохранились и древние масляные лампы — возможно, оставленные скорбящими.

«Это важное место для всей истории древнего Египта. Здесь жили люди, которые намеревались наладить торговлю между северной и субтропической Африкой», — отметила египтолог из Миланского университета Патриция Пьячентини, возглавляющая совместный египетско-итальянский проект.



О крупном захоронении стало известно еще в 2015 году, после серии незаконных раскопок. Правительство Египта попросило местных археологов обследовать холм, и вскоре они обнаружили гробницы, относящиеся к позднему греческому и римскому периодам. Позже к работе приступила международная команда исследователей, которая установила, что усыпальницы расположены террасами: друг над другом в холм встроено 10 уровней погребальных сооружений. Это не похоже на другие египетские захоронения того времени: обычно они насчитывают два-три уровня.

Некрополь использовали около 900 лет: между VI веком до н.э. и III веком н.э. В то время в Египте правили персы, греческая династия Птолемеев, основанная Александром Македонским, и, наконец, римляне. Элиту хоронили на вершине холма, за ней следовали представители среднего класса и низших слоев. Анализы показали, что от 30 до 40 % найденных мумий принадлежат новорожденным и детям в возрасте от двух лет.

«Мы нашли много семей — матерей, отцов и детей. Вероятно, их убила какая-то инфекция или они просто умирали один за другим», — предположила Пьячентини.



С помощью рентгена, компьютерной томографии и анализа ДНК археологи и врачи Университетской больницы в Асуане выяснили, что самыми распространенными причинами смерти были анемия и инфекционные заболевания, даже у самых богатых людей. Изучив позвоночники мумий, медики подтвердили, что некоторые болели туберкулезом, который уничтожал целые семьи.