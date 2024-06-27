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«Газпром СПКА» запланировал выпускать по два спутника в неделю

Организуемое компанией «Газпром СПКА» сборочное производство космических аппаратов (СПКА) запланировало в 2025 году еженедельно выпускать по два спутника.

«Газпром СПКА» запланировал выпускать по два спутника в неделю
© ООО «Газпром СПКА»

Об этом со ссылкой на первого заместителя гендиректора предприятия Сергея Масалова сообщает ТАСС.

«В августе месяце мы планируем два демонстратора малых уже поставить на стапеля и начать испытания. То есть завод уже начнет функционировать недели через две», — заявил руководитель на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.

Первые космические аппараты планируется создавать в сотрудничестве с частными компаниями, начиная с 2025 года будет выпускаться по сто малых спутников в год.

В мае Минцифры сообщило, что Россия впервые осуществила запуск низкоорбитальных спутников связи с 5G. Запуск трех космических аппаратов осуществила компания «Бюро 1440».

Наука и техника