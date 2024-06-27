Nokia продаст Франции инфраструктуру подводных кабелей за €350 млн

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia объявил о подписании соглашения о продаже Alcatel Submarine Networks (ASN) - мирового лидера подводной кабельной инфраструктуры - французскому государству за €350 млн.

"Это хороший шаг вперед в реализации нашей стратегии активного управления портфелем. ASN была отдельной частью нашего бизнеса сетевой инфраструктуры, и в результате продажи Nokia выиграет от оптимизации портфеля с акцентом на рост и укрепление технологического лидерства. <…>Я рад, что мы нашли естественного владельца для этого бизнеса. Французское государство обеспечит продолжение инвестиций в ASN и защиту важнейших отраслевых ноу-хау", - отметил президент Nokia Пекка Лундмарк.



Сделка подлежит одобрению властей и французских профсоюзов. У подразделения нет сотрудников в Финляндии, в основном они находятся во Франции, говорится в сообщении.

Оборот подразделения в 2023 году составил €1,1 млрд, в нем работает 2,5 тыс. сотрудников. Компания лидирует в отрасли, по всему миру развернуто более 750 тыс. км оптических подводных кабелей. Этого достаточно, чтобы обогнуть земной шар 19 раз, говорится в сообщении.

Обширный портфель услуг включает управление проектами, монтаж, ввод в эксплуатацию, морские ремонтные работы, выполняемые флотом кабельных судов ASN.

Nokia Corporation - финская транснациональная корпорация в области телекоммуникаций, информационных технологий и бытовой электроники, основанная в 1865 году. Штаб-квартира Nokia находится в Эспоо. Компания работает примерно в 130 странах мира и насчитывает 87 тыс. сотрудников.