Samsung вынуждена сэкономить на процессоре Galaxy S25

Затруднения с производством собственного чипа Exynos 2500 могут заставить Samsung пересмотреть стратегию и перейти к использованию платформы MediaTek для будущих смартфонов из флагманской серии Galaxy S25. Об этом сообщает издание FTN.

Согласно последним слухам, Samsung рассматривает вариант использования SoC Dimensity вместо Snapdragon 8 Gen 4, который первоначально планировался для новых флагманских устройств. Основной проблемой является высокая стоимость новой топовой платформы Qualcomm, а также сложности с 3-нанометровым техпроцессом Samsung. В качестве альтернативы может быть использован Dimensity 9400.

Это будет первый случай, когда Samsung использует платформу MediaTek в своих флагманах. При этом не исключается, что, в конце концов, все же решит прибегнуть к Snapdragon 8 Gen 4.

Анонс серии смартфонов Galaxy S25 ожидается в январе 2025 года. Перед этим Samsung проведет в июле Galaxy Unpacked, где представит Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, а также новые смарт-часы Galaxy Watch и планшет Galaxy Tab.