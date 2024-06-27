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КНР запустит миссию для сбора образцов с Марса к 2030 году

Китай запустит миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году.

В Китае объявили сроки запуска миссии для сбора образцов с Марса
© globallookpress.com

Об этом сообщил на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР, заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган.

"Китай планирует запустить миссию "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов к 2025 году, затем миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера к 2030 году", - отметил заместитель главы Китайского национального космического управления.

Наука и техника