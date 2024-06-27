В Китае объявили сроки запуска миссии для сбора образцов с Марса

Китай запустит миссию "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса к 2030 году.

Об этом сообщил на пресс-конференции, организованной Информационным бюро Госсовета КНР, заместитель директора Китайского национального космического управления Бянь Чжиган.