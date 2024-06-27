В Крыму заявили о массированных DDoS-атаках на местных провайдеров

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что в республике продолжаются массированные DDoS-атаки на местных провайдеров.

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«Проводятся работы по отражению атак», — написал он.



По словам Крючкова, возможны перебои в предоставлении услуг интернета местными провайдерами.

24 июня сообщалось, что хакеры из группировки «IT-армия Украины» атаковали сайт Московской биржи. Сайт Мосбиржи в понедельник с момента начала торгов в 10:00 мск не работал свыше 20 минут. При этом торги проходили в штатном режиме – без сбоев. По словам источника РИА НОвости, хакеры начали атаку в 9:55 со стороны «IT-армии Украины», они использовали тактику «ковровых бомбардировок».

Также сообщалось, что в июне 2024 года российские сервисы по продаже авиабилетов подверглись мощной волне DDoS-атак.