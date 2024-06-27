Сбер предоставил доступ к AI-ассистенту GigaCode

Всего за несколько месяцев AI-ассистент GigaCode установило больше 20 тыс. пользователей, сообщил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

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AI-ассистент GigaCode помогает разработчикам провести аналитику кода и оценку трудозатрат на его создание всего за пару минут. Он поддерживает более 30 популярных языков программирования благодаря обновленному набору моделей.

«Нам удалось сделать действительно уникальный на российском рынке функционал сервиса, внедрив в него инструменты аналитики кода и оценку трудозатрат», — отметил Белевцев.



По его словам, GigaCode постоянно совершенствуют с учетом мнения ИТ-сообщества, чтобы сервис становился все проще и удобнее. Например, в чат были добавлены короткие команды, с помощью которых разработчики могут быстро решать такие задачи, как объяснение кода, подготовка документации и генерация юнит-тестов.

Сервис доступен пользователям платформы для работы с исходным кодом GitVerse как в качестве плагина для сторонних сред разработки, так и в составе новой Giga IDE Desкtop от Сбера.