Российские ученые нашли способ обнаружения воды на астероидах

Ученые из МГУ им. Ломоносова нашли метод, который позволяет обнаружить на астероидах водяной лед. В перспективе вода с небесных тел может использоваться участниками космических миссий как источник водорода для ракетного топлива, объяснили RT в Российском научном фонде.

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До этого точность обнаружения воды на астероидах не превышала 30% — новый метод позволяет повысить этот показатель до 50%. Ученые объяснили, что в астероидах находятся большие объемы замерзшей воды, которая попадает на поверхность при столкновении с другими небесными телами. Под солнечными лучами лед превращается в пар. Исследователи считают, что пылевые экзосферы из пара, которые появляются при приближении астероидов к Солнцу — это и есть индикаторы наличия льда в их недрах.

Ученые проанализировали характеристики 112 разных астероидов и смоделировали их пылевую активность. Так они выяснили, что частицы водяного льда заметны в ультрафиолетовой части спектра. Благодаря новому методу авторы работы обнаружили признаки водяного льда на 17 астероидах.

«Предлагаемая нами методика также актуальна для обнаружения водяного льда на астероидах, сближающихся с Землей, — отметил доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник отдела исследования Луны и планет ГАИШ МГУ Владимир Бусарев. — В отдаленной перспективе такие астероиды могут рассматриваться как источники важнейших внеземных ресурсов, в частности воды».



До этого испанские ученые обнаружили более тысячи ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе. Они проанализировали архивные фотографии космического телескопа «Хаббл» с помощью искусственного интеллекта. Подчеркивается, что, хотя эти объекты были обнаружены случайно, большинство из них принадлежит к одной популяции в пределах астероидного пояса.