Mechrevo представила мини-ПК объемом 0,5 литра с мощным железом

Mechrevo представила один из самых компактных на рынке мини-компьютеров под названием Mechanical Revolution imini S710. ПК заключен в металлический корпус небольшого размера – всего 0,5 литра.

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Особенности

Технология сверления и фрезерования с ЧПУ обеспечивает изящную и прочную конструкцию, а тонкий профиль толщиной 36,9 мм и легкая конструкция весом 0,42 кг позволяют легко и незаметно разместить Mechanical Revolution imini S710 на столе или за монитором.

Мини-Пк работает на базе 4-нм 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 8845H с максимальной частотой одноядерного ускорения до 5,1 ГГц. Дополняет процессор встроенная видеокарта Radeon 780M, два слота памяти SO-DIMM, 16 ГБ памяти DDR5 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 1 ТБ.

Мини-ПК также получил два порта HDMI, один USB 4 Type-C, три USB 3.2 Type-А и один USB 2.0 Type-А, а также Ethernet, 3,5-мм аудиоразъём и кардридер (SD).

Сроки выхода и цена

Mechanical Revolution S710 уже доступен в Китае. Стоимость мини-ПК составляет 2999 юаней ($413).