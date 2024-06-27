Роскосмос разрабатывает радиомаяки для наручных часов

Роскосмос разрабатывает персональные радиомаяки, которые могут умещаться внутри наручных часов, в том числе в интересах МЧС.

Об этом сообщил заместитель директора департамента автоматических космических комплексов, систем навигации и ДЗЗ госкорпорации Валерий Заичко.

"Новое предложение - <...> персональные радиомаяки", - сказал Хайлов на заседании межведомственной комиссии по использованию результатов космической деятельности.



По его словам, Роскосмос и МЧС уже достигли договоренности, по которой эти радиомаяки будут использоваться на территориях без стабильной связи.