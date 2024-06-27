В раннехристианской церкви обнаружили тайный артефакт

Археологи Инсбрукского университета обнаружили тайный реликварий в раннехристианской церкви. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В августе 2022 года ученые нашли мраморный тайник размером 20 на 30 сантиметров, который был спрятан под алтарем в раннехристианской церкви в Бургбихле в муниципалитете Иршен на юге Австрии. В тайнике находилась сильно фрагментированная шкатулка из слоновой кости, украшенная изображениями с христианскими мотивами.

По словам исследователей, найденная шкатулка, или дарохранительница, является первым подобным артефактом, обнаруженным в Австрии. Таких шкатулок, изготовленных из слоновой кости, насчитывается около 40 во всем мире, и большинство из них хранятся в музейных коллекциях или как часть церковных сокровищ. Впервые за последние сто лет дарохранительница была обнаружена в ходе археологических раскопок.

С момента обнаружения фрагментированная шкатулка хранилась в Инсбрукском университете. Из-за высокой влажности в мраморной святыне (90 процентов), дарохранительница впитала много влаги и стала очень хрупкой. Реставраторы провели комплексную консервацию артефакта, чтобы сохранить его и подготовить к научному анализу. Процесс сушки проводился очень тщательно, чтобы избежать образования конденсата и плесени.

Анализ фрагментов показал, что артефакт уже был поврежден в период поздней античности и был захоронен под алтарем в мраморном святилище. Однако исследователи считают, что дарохранительница все равно рассматривалась как священный сосуд, поскольку она контактировала с реликвией. На одной стороне шкатулки изображена сцена передачи Моисею законов на горе Синай, а на другой — Вознесение Христа на колеснице (биге), что подчеркивает связь Ветхого и Нового Заветов. Отмечается, что изображение биги в контексте Вознесения ранее не встречалось.

Исследователи продолжают анализировать реликварий, включая изучение происхождения мрамора, слоновой кости и металлических деталей дарохранительницы. Также исследуются деревянные фрагменты, найденные в мраморной шкатулке, с целью определить их возраст и тип древесины. Эти данные помогут лучше понять контекст и значение находки.