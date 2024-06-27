Эксперт рассказала о распространенных проблемах с зарядкой смартфона

Самой частой причиной некорректной зарядки смартфона является неисправность блока питания или кабеля.

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Об этой и других распространенных проблемах с зарядкой телефона, а также их решениях «Газете.Ru» рассказала глава отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Для проверки гипотезы с зарядным устройством подключите смартфон к другому источнику питания. Если не помогло, попробуйте подключить смартфон к компьютеру или ноутбуку через USB-порт. При этом рекомендуется использовать только оригинальные провода», — сказала Голицына.



Засорение порта зарядки пылью, по ее словам, также может привести к проблемам с зарядкой. В этом случае необходимо аккуратно очистить порт, используя мягкую щетку, и избегать попадания влаги внутрь.

«Иногда смартфоны перестают заряжаться из-за программных ошибок или сбоев. Обновите программное обеспечение до последней версии и выполните сброс настроек до заводских. При этом не забывайте делать резервное копирование данных», — добавила Голицына.



Неисправность аккумулятора также может стать причиной того, что смартфон не заряжается. Для проверки этой версии нужно перезагрузить устройство и проверить состояние аккумулятора в настройках, где будет указана его выработка. Если аккумулятор изношен или поврежден, потребуется его замена.

В жаркий сезон телефоны могут страдать от температурных перепадов, что приводит к проблемам с зарядкой. В этом случае стоит дать смартфону немного остыть в тени или в кармане. Затем можно смело ставить его на зарядку.

Если все перечисленные выше методы не помогли, возможно, смартфон имеет серьезную неисправность внутренних компонентов, таких как разъем зарядки или контроллер питания. В этом случае рекомендуется обратиться в профессиональный сервисный центр для диагностики и ремонта.