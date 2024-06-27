Эксперт рассказал об опасности USB-имитаторов компьютерной мыши

На маркетплейсах набирают популярность USB-имитаторы компьютерной мыши, которые используются для предотвращения перехода компьютеров в режим сна и создания видимости работы сотрудника. Однако, как пояснил «Газете.Ru» руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского», эти устройства могут представлять серьезную угрозу для кибербезопасности устройств и данных как самих сотрудников, так и всей организации.

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Согласно статистике, с января по май 2024 года локальные угрозы, включая вредоносное ПО (ВПО), передающееся через USB-накопители, были обнаружены и заблокированы на устройствах 22% пользователей в России. По словам Галова, использование USB-имитаторов мыши и подобных устройств может стать входной точкой для злоумышленников, которые могут получить доступ к конфиденциальной информации или нарушить работу корпоративных цифровых систем.

Компании должны быть особенно внимательны к устройствам, подключаемым к корпоративным компьютерам, и внедрять строгие меры контроля, включая проверку всех USB-устройств, использование надежного защитного программного обеспечения и систем мониторинга, которые смогут обнаружить и нейтрализовать подозрительную активность, а также ограничение использования личных устройств на рабочих местах.

Нужно также регулярно проводить обучающие курсы по кибербезопасности для сотрудников, чтобы они знали о потенциальных угрозах. Индивидуальным пользователям рекомендуется всегда оставаться бдительными и не подключать неизвестные устройства к своим компьютерам.