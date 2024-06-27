OpenAI отложила запуск голосовых помощников в ChatGPT

OpenAI отложила запуск долгожданного «продвинутого голосового режима» для ChatGPT, сославшись на необходимость дальнейшей доработки перед полномасштабным запуском. Эта функция, первоначально представленная в прошлом месяце, призвана улучшить взаимодействие с пользователями с помощью более «естественных и привлекательных» голосов.

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По словам представителей OpenAI, задержка связана с расширением возможностей модели по фильтрации и отсеиванию неприемлемого контента, улучшением общего пользовательского опыта и масштабированием инфраструктуры для повсеместного развертывания. Первоначально функция будет тестироваться среди избранной группы пользователей для сбора отзывов, а более широкий релиз для платных клиентов запланирован на осень.

Эта заминка также затронула другую запланированную функцию, позволяющую голосовым помощникам использовать камеру телефона для понимания реального мира, которая теперь запланирована к выпуску вместе с «голосовыми» обновлениями.

OpenAI заверила пользователей в своей «приверженности безопасности и надежности», подчеркнув, что точные сроки зависят от «соблюдения строгих стандартов качества».