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Apple озаботилась репозиционированием гарнитуры Vision Pro

Не слишком уверенный старт продаж VR-гарнитуры Apple Vision Pro вынуждает менеджмент компании продумывать иную стратегию продвижения продукта.

Apple озаботилась репозиционированием гарнитуры Vision Pro
© globallookpress.com

Издание Bloomberg сообщает, что спустя пять месяцев после выпуска гарнитуры Vision Pro это устройство остается дорогостоящим нишевым продуктом. Оптимисты намекают, что и смартфон iPhone не сразу захватил внимание и кошельки пользователей — потребовалось серьезное снижение цен, плюс появление связи стандарта 3G и магазина приложений App Store.

Старт часов Apple Watch тоже был не быстрым, людям понадобилось время, чтобы присмотреться и «распробовать». Пессимисты же полагают, что гарнитуре нужно новое позиционирование — такого мнения, похоже, придерживаются и в Apple.

Независимые аналитики полагают, к слову, что Vision Pro также ждет успех, но для этого оборудование должно стать легче, дешевле, а число приложений должно увеличиться. Тогда, вероятно, устройство станет хитом.

Но часть экспертов полагает, что все не так хорошо и часть проблем нерешаема. Так, они высказывают мнение о том, что современные пользователи не хотят носить ничего на голове или лице дольше, чем короткий период времени. И что реально прорывных приложений для Vision Pro так и не было разработано, несмотря на то, что работа над устройством ведется в Apple уже порядка 10 лет. Цена, как отмечают пессимисты, тоже слишком высока, необходимость заплатить $3500 отрезает многих потенциальных пользователей.

Учитывая эти соображения, в Apple занялись созданием новой дорожной карты для гарнитуры, одна из основных задач — выводить устройство из ниши и делать из него более мейнстримовский продукт. Предполагается более активная продажа гарнитуры в других странах — в частности, в Китае, Гонконге и Сингапуре. В июле к списку добавится Франция, Германия, Канада, Австралия и Великобритания. Гарнитуры, которые будут продаваться в других странах, получат код N301A (в США — N301).

Самая сложная часть задачи по выводу гарнитуры в мейнстримовские продукты — снижение цены устройства до $1500-2000, желательно без заметных потерь в качестве. Такое устройство, по некоторым сведениям, получит название Apple Vision и код N107. Появление более дешевого продукта намечено на конец 2025 года. Вероятно, удешевление будет связано с исчезновением дисплея EyeSight, который «показывает» глаза пользователя снаружи собеседнику. Также могут быть уменьшены характеристики внутренних экранов виртуальной реальности. Кроме того, может быть использован менее мощный процессор и снижено качество визуальных эффектов дополненной реальности, которые показывают пользователю реальный мир за пределами устройства.

Но даже если цену гарнитуры удастся снизить до $1500, все равно это будет втрое дороже, чем у Oculus, например.

Инсайдеры отмечают, что прототип более дешевой гарнитуры N107 уже сейчас имеет более узкое поле зрения, чем у Vision Pro. Также, как ожидается, более дешевая и простая гарнитура потребует для работы Mac и iPhone — это позволит Apple сэкономить на вычислительной мощности.

Но кроме создания более дешевого устройства, в Apple работают над версией Vision Pro второго поколения — модели N109. Внешне она выглядит как устройство первого поколения, но обладает более быстрым процессором и более мощными камерами. Задача инженеров — сделать гарнитуру легче и более комфортабельной для пользователя. Вторая версия Vision Pro ожидается в конце 2026 года. Также ведется работа над операционной системой Vision Pro, ОС visionOS.

Помимо этого, ходят слухи, что в Apple работают над созданием AR-очков. Очки будут легкими, их можно будет носить весь день. Запуск продукта намечен на 2027 год, но инсайдеры сообщают, что проект вряд ли уложится в указанные сроки.

К слову, напомним, что не все проекты Apple вообще доходят до реализации: так, проект Apple Car был свернут после десятилетия работы и потери порядка $10 млрд на НИОКР.

Наука и техника
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