Apple озаботилась репозиционированием гарнитуры Vision Pro

Не слишком уверенный старт продаж VR-гарнитуры Apple Vision Pro вынуждает менеджмент компании продумывать иную стратегию продвижения продукта.

Издание Bloomberg сообщает, что спустя пять месяцев после выпуска гарнитуры Vision Pro это устройство остается дорогостоящим нишевым продуктом. Оптимисты намекают, что и смартфон iPhone не сразу захватил внимание и кошельки пользователей — потребовалось серьезное снижение цен, плюс появление связи стандарта 3G и магазина приложений App Store.

Старт часов Apple Watch тоже был не быстрым, людям понадобилось время, чтобы присмотреться и «распробовать». Пессимисты же полагают, что гарнитуре нужно новое позиционирование — такого мнения, похоже, придерживаются и в Apple.

Независимые аналитики полагают, к слову, что Vision Pro также ждет успех, но для этого оборудование должно стать легче, дешевле, а число приложений должно увеличиться. Тогда, вероятно, устройство станет хитом.

Но часть экспертов полагает, что все не так хорошо и часть проблем нерешаема. Так, они высказывают мнение о том, что современные пользователи не хотят носить ничего на голове или лице дольше, чем короткий период времени. И что реально прорывных приложений для Vision Pro так и не было разработано, несмотря на то, что работа над устройством ведется в Apple уже порядка 10 лет. Цена, как отмечают пессимисты, тоже слишком высока, необходимость заплатить $3500 отрезает многих потенциальных пользователей.

Учитывая эти соображения, в Apple занялись созданием новой дорожной карты для гарнитуры, одна из основных задач — выводить устройство из ниши и делать из него более мейнстримовский продукт. Предполагается более активная продажа гарнитуры в других странах — в частности, в Китае, Гонконге и Сингапуре. В июле к списку добавится Франция, Германия, Канада, Австралия и Великобритания. Гарнитуры, которые будут продаваться в других странах, получат код N301A (в США — N301).

Самая сложная часть задачи по выводу гарнитуры в мейнстримовские продукты — снижение цены устройства до $1500-2000, желательно без заметных потерь в качестве. Такое устройство, по некоторым сведениям, получит название Apple Vision и код N107. Появление более дешевого продукта намечено на конец 2025 года. Вероятно, удешевление будет связано с исчезновением дисплея EyeSight, который «показывает» глаза пользователя снаружи собеседнику. Также могут быть уменьшены характеристики внутренних экранов виртуальной реальности. Кроме того, может быть использован менее мощный процессор и снижено качество визуальных эффектов дополненной реальности, которые показывают пользователю реальный мир за пределами устройства.

Но даже если цену гарнитуры удастся снизить до $1500, все равно это будет втрое дороже, чем у Oculus, например.

Инсайдеры отмечают, что прототип более дешевой гарнитуры N107 уже сейчас имеет более узкое поле зрения, чем у Vision Pro. Также, как ожидается, более дешевая и простая гарнитура потребует для работы Mac и iPhone — это позволит Apple сэкономить на вычислительной мощности.

Но кроме создания более дешевого устройства, в Apple работают над версией Vision Pro второго поколения — модели N109. Внешне она выглядит как устройство первого поколения, но обладает более быстрым процессором и более мощными камерами. Задача инженеров — сделать гарнитуру легче и более комфортабельной для пользователя. Вторая версия Vision Pro ожидается в конце 2026 года. Также ведется работа над операционной системой Vision Pro, ОС visionOS.

Помимо этого, ходят слухи, что в Apple работают над созданием AR-очков. Очки будут легкими, их можно будет носить весь день. Запуск продукта намечен на 2027 год, но инсайдеры сообщают, что проект вряд ли уложится в указанные сроки.

К слову, напомним, что не все проекты Apple вообще доходят до реализации: так, проект Apple Car был свернут после десятилетия работы и потери порядка $10 млрд на НИОКР.