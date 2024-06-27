ChatGPT интегрировали в браузер Firefox

Браузер Firefox решил попробовать себя в сфере интеграции искусственного интеллекта, добавив новую функцию в сборки Nightly. Экспериментальная функция предлагает пользователям выбор между четырьмя различными чатботами, включая Google Gemini и ChatGPT. Однако в линейке отсутствует Microsoft Copilot.

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Пользователи, желающие опробовать эти ИИ-чатботы, могут сделать это, загрузив Firefox Nightly, перейдя в настройки браузера и раздел Nightly Experiments. Несмотря на функциональность, текущая реализация в Firefox отличается от интеграции Copilot в Edge. В Firefox чат-боты работают как веб-приложения в боковой панели и не имеют прямого доступа к содержимому вкладок браузера.

Mozilla, хоть и решила включить чат-боты, чтобы повысить удобство пользователей, не смогла повторить бесшовную интеграцию ИИ в Microsoft Edge, пишут СМИ. Есть надежда, что по мере развития этой функции Mozilla рассмотрит возможность интеграции и Copilot.