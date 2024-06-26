Ученые помирили пациента с голосами в его голове с помощью виртуальной реальности

Австралийские ученые из Суинбернского технологического университета и университета Мельбурна использовали технологии виртуальной реальности для смягчения слуховых галлюцинаций в форме голосов в голове пациента. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

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Восприятие несуществующих голосов остается распространенным симптомом расстройств психики. Подобные явления могут быть признаком шизофрении, но также иногда возникают и у здоровых людей под действием сильного стресса, психологической травмы, депрессивного состояния и других переживаний.

Точная природа слуховых галлюцинаций пока неизвестна, однако их появление может ухудшать качество жизни пациентов.

В новом исследовании команда прибегла к методу так называемой аватар-терапии, создав в виртуальном пространстве аватары — цифровые воплощения мнимых голосов.

Ученые испытали метод на 53-летнем австралийце, который более 30 лет своей жизни страдал от навязчивых слуховых галлюцинаций.

В ходе сессий в виртуальной реальности он смог встретиться и взаимодействовать с аватарами своих голосов. В течение двух месяцев мужчина учился противостоять галлюцинациям, после чего они стали посещать его реже. Кроме того, голоса перестали быть агрессивными.

По словам участника эксперимента, галлюцинации перестали вести себя как хулиганы и стали больше напоминать приятелей, указывающих ему на некоторые вещи в его жизни.

Ученые надеются, что их открытие поможет создать новые эффективные методы терапии психических расстройств.