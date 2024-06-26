Ученые уточнили дату крушения древнегреческого торгового судна

Ученые откалибровали метод радиоуглеродного датирования с помощью колец деревьев и оценили с его помощью даты крушения двух древнегреческих кораблей — Киренийского и Мазотосского. Оказалось, что Киренийский корабль затонул в 280 году до н.э., а Мазотосский — в 370 году до н.э. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.В 1960-х годах у берегов Кипра ученые обнаружили затонувший Киренийский корабль — греческое торговое судно, потерпевшее кораблекрушение в IV-III веке до н. э. Сохранилось примерно 75% корабля. Киренийский корабль — единственное известное хорошо сохранившееся судно тех времен. Кораблекрушение произошло, скорее всего, из-за износа судна или нападения пиратов. Предыдущие попытки радиоуглеродного датирования указывают на то, что корабль затонул примерно в 290-294 году до н. э. Однако эти исследования были неточными, так как основаны на радиоуглеродном датировании одной монеты, найденной на корабле.
Ученые решили повторно датировать корабль, чтобы лучше понять его судьбу. Они использовали традиционный для археологии метод радиоуглеродного датирования, то есть измеряли содержание радиоактивного изотопа углерода-14 по отношению к стабильным изотопам углерода. Однако метод не всегда точен, как содержание углерода в атмосфере со временем меняется. Поэтому при работе в разных регионах его нужно сперва уточнить и откалибровать.
Археологи откалибровали метод радиоуглеродного датирования с помощью годичных колец деревьев. Это позволило им уточнить его для 250-433 годов до н. э. в Средиземноморье. Исследователи применили его к Киренийскому кораблю, проанализировав остатки корпуса и груза. Оказалось, что последнее плавание судна произошло примерно в 280 году до н. э. Это немного позже, чем предполагали ученые. Также исследователи применили обновленные калибровочные данные к результатам радиоуглеродного датирования Мазотосского корабля — еще одного затонувшего судна классической эпохи. Этот корабль обнаружили в 2007 году в 2,5 километрах от побережья деревни Мазотос. Оказалось, что его последнее путешествие состоялось в 370 году до н.э. Это тоже немного позже, чем считали исследователи.Ученые отмечают, что необходимо продолжить обновлять калибровочные данные для радиоуглеродного датирования у других периодов времени.