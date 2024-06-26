Ученые уточнили дату крушения древнегреческого торгового судна

Ученые откалибровали метод радиоуглеродного датирования с помощью колец деревьев и оценили с его помощью даты крушения двух древнегреческих кораблей — Киренийского и Мазотосского. Оказалось, что Киренийский корабль затонул в 280 году до н.э., а Мазотосский — в 370 году до н.э. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.В 1960-х годах у берегов Кипра ученые обнаружили затонувший Киренийский корабль — греческое торговое судно, потерпевшее кораблекрушение в IV-III веке до н. э. Сохранилось примерно 75% корабля. Киренийский корабль — единственное известное хорошо сохранившееся судно тех времен. Кораблекрушение произошло, скорее всего, из-за износа судна или нападения пиратов. Предыдущие попытки радиоуглеродного датирования указывают на то, что корабль затонул примерно в 290-294 году до н. э. Однако эти исследования были неточными, так как основаны на радиоуглеродном датировании одной монеты, найденной на корабле.

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Ученые решили повторно датировать корабль, чтобы лучше понять его судьбу. Они использовали традиционный для археологии метод радиоуглеродного датирования, то есть измеряли содержание радиоактивного изотопа углерода-14 по отношению к стабильным изотопам углерода. Однако метод не всегда точен, как содержание углерода в атмосфере со временем меняется. Поэтому при работе в разных регионах его нужно сперва уточнить и откалибровать.

Археологи откалибровали метод радиоуглеродного датирования с помощью годичных колец деревьев. Это позволило им уточнить его для 250-433 годов до н. э. в Средиземноморье. Исследователи применили его к Киренийскому кораблю, проанализировав остатки корпуса и груза. Оказалось, что последнее плавание судна произошло примерно в 280 году до н. э. Это немного позже, чем предполагали ученые. Также исследователи применили обновленные калибровочные данные к результатам радиоуглеродного датирования Мазотосского корабля — еще одного затонувшего судна классической эпохи. Этот корабль обнаружили в 2007 году в 2,5 километрах от побережья деревни Мазотос. Оказалось, что его последнее путешествие состоялось в 370 году до н.э. Это тоже немного позже, чем считали исследователи.Ученые отмечают, что необходимо продолжить обновлять калибровочные данные для радиоуглеродного датирования у других периодов времени.