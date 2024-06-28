Ученые раскрыли тайну происхождения астероида Бенну

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) изучили состав оклоземного астероида Бенну и сделали вывод о возможном месте происхождения этого объекта. Исследование опубликовано на официальном сайте космического агентства.

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Образцы реголита с астероида Бенну были собраны в ходе миссии OSIRIS-REx, длившейся семь лет. Космический зонд сбросил на Землю капсулу с пробами 24 сентября 2023 года.

Первоначальный анализ показал наличие углерода и воды в грунте с Бенну, однако более глубокое исследование позволило обнаружить во внеземном материале фосфат магния-натрия.

На Земле это вещество можно найти в некоторых минералах и геологических образованиях, а также внутри живых организмов. Фосфат магния-натрия участвует в различных биохимических процессах и входит в состав костей и зубов.

Наличие соединения удивило ученых, поскольку его не было видно на результатах дистанционного зондирования кораблем OSIRIS-REx.

По мнению исследователей, фосфат магния-натрия в составе Бенну говорит о том, что в прошлом астероид мог отколоться от покрытой океаном планеты или луны.

Исследование команды также подтвердило, что астероид богат углеродом, азотом и некоторыми органическими соединениями — все они, помимо фосфата магния-натрия, являются важными компонентами жизни, какой мы ее знаем на Земле.