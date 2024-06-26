Apple разрешила пользователям в Европе самостоятельно ремонтировать iPhone

Корпорация Apple объявила о расширении программы самостоятельного ремонта и диагностики на территории Европы. Она позволит владельцам устройств Apple выполнять некоторые виды ремонта самостоятельно, используя оригинальные запчасти и инструменты компании.

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В следующем году программа самодиагностики планирует расширить свою географию и стать доступной для жителей Канады. В настоящее время самодиагностика поддерживается для 42 продуктов Apple, включая последние модели Mac на чипах M3. Сервисная документация переведена на 24 языка, что значительно упрощает процесс диагностики и ремонта.

Apple заявила, что этот шаг направлен на повышение удовлетворенности клиентов и улучшение их опыта использования продуктов. Кроме того, самостоятельный ремонт может быть более экологичным вариантом, так как он позволяет избежать транспортировки устройств в сервисные центры и уменьшает количество электронных отходов.

Владельцы устройств Apple могут воспользоваться программой самостоятельного ремонта, заказав необходимые запчасти и инструменты через официальный веб-сайт компании. Кроме того, они получат доступ к онлайн-руководствам и видеоурокам, которые помогут выполнить ремонтные работы.