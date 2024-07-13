Извержения вулканов — одни из самых разрушительных природных катаклизмов на Земле, и мы до сих пор многое о них не знаем. Портал bigthink.com рассказал, почему ученые беспокоятся о потенциально активных вулканах.

© Unsplash

Мало кто знает, что Рим построен прямо между двумя крупными вулканами: Сабатини на севере и Колли Албани — на юге. Они ни разу не извергались на исторической памяти. Первый считается спящим, а о втором просто никто не беспокоится. Однако оба являются горячими и активно источают вулканические газы. Магма внутри есть — просто она глубже в коре Земли, и мы ее не видим.

Недавние анализы данных показывают, что Сабатини и Колли Албани вскоре могут пробудиться, и не одни они. На планете существуют сотни вулканов, которые научное сообщество считает мертвыми — но напрасно. На самом деле они могут быть активными и нуждаются в тщательном мониторинге. По подсчетам исследователей, близ активных вулканов живут более 800 млн человек, но потенциально эта цифра может быть выше на несколько сотен миллионов. По крайней мере, если учитывать теоретически активные, но неинтересные ученым вулканы.

На данный момент предполагается, что на Земле существует 1 500 потенциально активных вулканов; извержения 500 из них задокументированы в прошлом. Некоторые, вроде итальянского вулкана Этна и американского Сент-Хеленс, подробно изучены. Однако пристальный мониторинг проводится только в отношении ограниченного числа вулканов, отчасти из-за недостатка финансирование. Как результат, много извержений могут застать людей врасплох: например, именно это произошло в случае вулкана Чайтен в Чили. Он пробудился в 2008 году после 9 000 лет молчания, и близлежащий городок накрыло метровым слоем пепла.

Проблему финансирования давно признали, и вулканологи предлагают разные выходы из ситуации: от спутникового наблюдения до беспилотников. Нюанс в том, что ученые до сих пор не разработали какой-то «научный» способ описания активности вулканов. По большей части, они отталкиваются от известной истории извержений, однако эти данные часто подвержены искажениям в зависимости от того, какие культуры вели историческую хронику. К тому же, они не учитывают старение вулканов.

Одним из новых решений кризиса может стать т.н. индекс вулканической активности. Он описывает статус вулкана при помощи одной цифры, которая складывается из ряда параметров: от даты последнего извержения до объема выброшенной магмы за всю историю существования вулкана. Индекс порой показывает неожиданные результаты. Например, сравнительно малоизвестный Колли Албани в реальности более активен, чем знаменитый вулкан Йеллоустон в США.