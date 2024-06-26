Астрономы открыли субнептун размером с три Земли

Международная команда астрономов с помощью спутника для поиска транзитных экзопланет TESS обнаружила ранее неизвестную экзопланету, которая оказалась почти в три раза больше Земли.

Препринт исследования опубликован на сервере arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Группа астрономов под руководством Молли Нис из Университета Ист-Страудсбург в Пенсильвании идентифицировала транзитный сигнал на кривой блеска звезды HD 21520, также известной под обозначением TOI-4320. Она расположена на расстоянии около 257 световых лет от Земли.

Транзитный сигнал означает, что некое тело периодически перекрывает от TESS свет звезды. Не всегда это бывают планеты, но в данном случае планетарная природа транзитного сигнала была подтверждена последующими наблюдениями при помощи наземных инструментов.

Обнаруженную планету исследователи назвали HD 21520 b, ее радиус составляет радиуса 2,7 радиуса Земли. Масса этой планеты в 7,9 раза превышает земную массу. Она вращается вокруг своей родительской звезды каждые 25,13 дней и отстоит от нее на расстоянии 0,17 астрономических единицы.

Равновесная температура HD 21520 b оценивается в 363 градуса Цельсия. То есть, там жарковато для существования жизни в том виде, в каком знаем ее мы. Однако астрономы подсчитали, что плотность HD 21520 b составляет 2,21 грамма на кубический сантиметр. Это позволяет предположить, что планета может обладать довольно обширной атмосферой.

Авторы открытия классифицировали новый мир как теплый субнептун, то есть как планету с чуть меньшим радиусом, чем у Нептуна, который не превышает трех радиусов Земли.

"Благодаря яркости своей звезды-хозяина и, вероятно, значительной газовой оболочке, HD 21520 b является многообещающим кандидатом для дальнейших измерений массы и характеристики его атмосферы", - заключают исследователи.



Родительская звезда HD 21520 b примерно на несколько процентов больше и массивнее Солнца. Ее эффективная температура оценивается в 5597 градусов Цельсия. По оценкам ученых, возраст звезды составляет примерно 5,3 миллиарда лет.