Обнаружены бабочки, способные пересечь Атлантический океан без остановок

Международная группа ученых из Испании, Канады и других стран обнаружила вид бабочек, способных преодолевать по воздуху рекордные для насекомых расстояния и пересечь Атлантический океан без остановок. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Команда выяснила, что бабочки Vanessa cardui, или репейницы, преодолевают по воздуху дистанцию в 4,2 тыс. километров, перебираясь из Европы и Африки в Южную Америку.

Выводы исследователей основаны на анализе репейниц, найденных во Французской Гвиане на северо-востоке южноамериканского континента. Специалисты секвенировали геномы насекомых и обнаружили, что те тесно связаны с популяциями сородичей из Западной Европы. В совокупности эти доказательства исключили североамериканское происхождение насекомых.

Биологам было известно, что репейницы мигрируют на расстояние до 14,5 тыс. километров между Европой и Африкой, однако во время этих путешествий существа делают посадки для отдыха.

Ученые подсчитали, что бабочкам пришлось лететь без остановок восемь дней, чтобы пересечь просторы Атлантики и добраться до южноамериканских берегов. Исследователи считают, что насекомые преодолевают этот путь с помощью воздушных потоков, несущих их в нужном направлении.