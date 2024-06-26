Появились первые изображения новых Apple Watch с увеличенным экраном

Первые рендеры Apple Watch Series 10 или X были опубликованы на сайте издания 91mobiles. Изображения дают понять о том, какие изменения претерпит новинка в сравнении с предыдущими моделями.

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По рендерам видно, что юбилейные часы Apple Watch Series X не будут значительно отличаться от предыдущих моделей в плане дизайна. Главным образом новинку станет выделять возросшая диагональ экрана: у большой модели Series X она будет равна 2 дюймам, что больше, чем у Apple Watch Ultra (1,93 дюйма) и Apple Watch Series 9 (1,7 дюйма).

При этом толщина и общие габариты часов станут больше: 46 на 39,7 на 11,6 мм у Series X, против, например, 45 на 38 на 10,7 мм у Series 9.

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Прежде известный инсайдер из Bloomberg Марк Гурман писал, что Apple рассматривает возможность замены классического механизма крепления на магнитное. Судя по рендерам, со временем в компании отказались от этой идеи.

Ожидается, что Apple представит Watch Series X осенью 2024 года вместе с iPhone 16.