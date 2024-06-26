Ученые бьют тревогу из-за резкого роста смертности от жары в 2024 году

Ученые и дипломаты опасаются резкого роста смертности от жары летом 2024 года, сообщает Financial Times. Собеседники газеты подчеркнули, что под угрозой находится значительная часть мира, сталкивающаяся с экстремальными погодными условиями.

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По прогнозам ученых, лето 2024 года станет самым жарким в истории. Спецсоветник ООН по вопросам изменения климата Селвин Харт призвал страны срочно принять меры для защиты населения от экстремальной жары, которую он назвал «тихим убийцей». В 2022 году в мире зафиксировали около 62 тысяч смертей, связанных с жарой, эксперты считают, что показатели 2024 года окажутся выше.

В июне 2024-го более 1300 паломников погибли на пути в Мекку в Саудовской Аравии. Многие из них были пожилыми людьми. Посланник Германии по вопросам климата Дженнифер Морган заявила, что глобальное потепление приводит к экстремальным погодным явлениям повсюду, подвергая риску наиболее уязвимые слои населения.

Ранее климатологи из Калифорнийского университета в Беркли прогнозировали, что лето 2024-го будет экстремально жарким в некоторых частях планеты из-за влияния Эль-Ниньо. Это климатическое явление, при котором западные ветры на экваторе замедляются, теплые воды оттесняются на восток, а температура поверхности океанов повышается. Эль-Ниньо сопровождается лесными пожарами, наводнениями и ураганами.

Сочетание высокой температуры и высокой влажности представляет собой «двойной удар, который может оказаться смертельным», предупреждали ученые. Большинство здоровых людей способны переносить сухую жару, но влажная жара провоцирует гораздо больший стресс для организма. Чем выше влажность, тем меньше пота испаряется, что снижает охлаждающий эффект пота. Авторы исследования подчеркивали, что человек сталкивается со смертельной опасностью, если не может охладить свое тело до температуры в 37 градусов.