Новая система поможет получать питьевую воду из воздуха

Американские ученые разработали устройство, производящее питьевую воду из воздуха. Оно состоит из 10 адсорбирующих пластин, расположенных на медном листе на расстоянии 2 миллиметров друг от друга. В течение часа система пропитывается влагой и высвобождает ее, когда температура основания достигает 183,89 °C. В день устройство может производить до 1,3 литра питьевой воды при относительной влажности воздуха 30%, что в 2–5 раз превышает показатели прежних систем.

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Разработка позволит засушливым регионам получать питьевую воду с минимальными затратами. Исследование опубликовано в журнале ACS Energy Letters.

Чистая вода — ограниченный ресурс, и доступ к нему зависит от наличия и качества местных водоемов. Однако пресная вода есть и в атмосфере, которая может быть источником триллионов ее литров. Ранее ученые разработали систему, улавливающую росу или туман и собирающую жидкость из них в специальные емкости. Однако в сухих районах, где выпадает мало росы, эта система оказывается практически бесполезной.

Американские исследователи представили новое устройство, которое можно использовать в разных климатических условиях. Они поместили медный лист между медными пластинами, покрытыми абсорбентом цеолитом — кристаллическим алюмосиликатом кальция и натрия. Это вещество хорошо поглощает и отдает воду. Затем ученые создали полноценную систему из десяти небольших адсорбирующих пластин, расположенных на медной «опорной» плите на расстоянии около 2 миллиметров друг от друга. Команда протестировала устройство в реальных условиях: в течение часа оно пропитывалось влагой и высвобождало ее, когда температура основания достигала 183,89 °C. Система выполнила 24 цикла сбора-слива, и ученые подсчитали, что 1 литр адсорбирующего покрытия может производить до 1,3 литра питьевой воды в день при относительной влажности воздуха 30%. Этот объем в 2–5 раз превышает показатели ранее разработанных устройств.

По словам авторов, при дальнейшем развитии система может интегрироваться в существующую инфраструктуру, производящую тепло, — например, здания или транспортные средства. Так засушливые регионы смогут получать питьевую воду с минимальными затратами.