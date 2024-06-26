В Тибете найдены древнейшие каменные иглы

Археологи раскрыли предназначение артефактов, найденных в 2020 году при раскопках на берегу озера Сяда-Ко (западный Тибет). Они обладали вытянутой формой, один конец был заостренным, а на другом располагалось отверстие.

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Новое исследование показало, что это каменные швейные иглы. Их возраст оценили в 9000 лет, что сделало их старейшими изделиями такого рода. Это также древнейшие в Тибете каменные орудия, изготовленные методом шлифовки.

Появление иглы с «ушком» стало важной вехой в развитии человечества. Люди получили возможность создавать более прочные жилища и одежду, что помогло им приспособиться к жизни в более холодных регионах.

Самые древние иглы являются костяными. В Денисовой пещере находили изделия, которым около 50 тысяч лет. Но самыми старыми каменными иглами до последнего времени считались иглы из китайской провинции Хэнань – им 2700 лет.

Новая находка отодвигает время появления каменных игл на 6000 лет в прошлое. Артефакты из Тибета были изготовлены из тремолита, серпентина, актинолита и талька. На поверхности самой крупной иглы нашли следы скобления и шлифовки. Они показали, что изделию придали нужную форму, а затем отшлифовали, чтобы заострить. Размер просверленного «ушка» составлял от 1,3 до 3 мм.

На иглах также сохранились остатки красного пигмента. Радиоуглеродный анализ фрагментов древесного угля и костей животных, найденных вместе с иглами, датировал их периодом между 7049 и 6568 годами до н.э., сообщает Journal of Archaeological Science: Reports.

Ученые отметили, что иглы из камня были тяжелее и прочнее костяных. Их могли использовать для сшивания плотных материалов, например, при изготовлении палаток.