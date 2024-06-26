В «Космических самоцветах» обнаружены самые древние звездные скопления

Астрономы обнаружили самые удаленные и, следовательно, самые древние звездные скопления из всех известных. Они возникли через 460 миллионов лет после Большого Взрыва.

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Ранее телескоп «Хаббл» открыл космическую звездную дугу, получившую название «Космические самоцветы». Это молодая галактика, расположенная на расстоянии 13,3 млрд световых лет от нас. Свет этой галактики шел до Земли 97% всего времени, что существует Вселенная.

В ходе нового исследования международная команда астрономов обнаружила в дуге пять молодых массивных звездных скоплений. Они существовали в период, когда молодые галактики активно формировали новые звезды и испускали огромное количество ультрафиолетового света. Это излучение могло стать причиной начала одной из двух основных фаз в истории Вселенной: эпохи космической реионизации.

Изучение скоплений позволит ученым больше узнать о раннем периоде эволюции космоса. Уже известно, что они отличаются не только массивностью, но и плотностью.

Недавно обнаруженные звездные скопления были весьма компактными, но испускали большую часть ультрафиолетового излучения. Это значит, что подобные скопления, возможно, были основными факторами реионизации, сообщает Nature.

Считается, что именно в эпоху реионизации появились первые источники света в космосе: ранние галактики, звезды и квазары. Изучая этот период, ученые смогут лучше понять процессы образования наиболее крупномасштабных структур во Вселенной. Также исследование покажет, где формировались звезды и как они распределялись в период зарождения космоса.

Ранее была найдена самая далекая сверхновая. Она взорвалась, когда возраст Вселенной составлял 1,8 млрд лет.