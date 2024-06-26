Представлен смартфон Moto G85

Motorola анонсировала на глобальном рынке Moto G85. Новинка пришла на смену прошлогоднему Moto G84 и получил ряд усовершенствований.

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Особенности

Moto G85 обладает 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, и максимальной яркостью 1600 нит.

Работает смартфон на базе 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 в тандеме с графическим процессором Adreno 619 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Объём встроенного накопителя достигает 256 ГБ (UFS 2.2) с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью microSD.

На задней панели установлена двойня основная камера:

50 Мп главный датчик Sony LYT600, 1/1,95", f/1,79, OIS;

8 Мп широкоугольный объектив, 1/4", f/2,2, автофокус для макро.

Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп с диафрагмой f/2,45. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Moto G85 поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, имеет порт USB 2, боковой датчик отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и два микрофона и стереодинамика с Dolby Audio и Dolby Atmos.

Также есть степень защиты от брызг по стандарту IP54. Работает смартфон под управлением Android 14 с Moto MyUI 7.0. Размеры: 161,91×73,06×7,59 мм, вес – 171 грамм.

Сроки выхода и цена

Продажи Moto G85 на международном рынке стартуют в июле этого года по цене 349 евро и 299 фунтов стерлингов. На данный момент аппарат продаётся на китайском рынке под названием Moto S50 Neo по цене 1399 юаней ($193).