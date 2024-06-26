В России стартовали продажи дорогих ИИ-телевизоров Samsung

В России начала продаваться новая линейка ИИ-телевизоров от Samsung, включая модели Neo QLED 8K и Neo QLED 4K, а также обновленные версии OLED-телевизоров. Помимо улучшенного качества изображения и звука, эти телевизоры предлагают функции, основанные на искусственном интеллекте (ИИ). Об этом сообщает iXBT.

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Телевизоры серии Neo QLED 8K 2024 работают на мощном ИИ-процессоре NQ8 AI Gen3, который, по словам представителей компании, превосходит предыдущее поколение по всем параметрам. Количество нейросетей в модели QN900D увеличилось в восемь раз, что позволяет значительно ускорить работу и обеспечить высокое качество изображения.

Функция 8K AI Upscaling Pro использует возможности процессора NQ8 AI Gen для масштабирования контента низкого разрешения до 8К с помощью ИИ. Кроме того, технология AI Motion Enhancer Pro решает распространенные проблемы, связанные с просмотром спортивного контента, например, искажение формы футбольного мяча.

Модели Neo QLED 4K также оснащены функциями на базе ИИ, которые улучшают изображение на экране. Реальный эффект глубины Real Depth Enhancer Pro обеспечивает точное управление мини-светодиодами и усиливает детализацию при показе динамичных сцен.

Цена телевизора Samsung QE65QN700CUXRU с диагональю 65 дюймов и разрешением 8К на старте продаж составляет 360 тыс. руб., а Samsung QE65QN85DBUXRU с диагональю 65 дюймов и разрешением 4К обойдется в – 240 тыс. руб.