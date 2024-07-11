Как ученые нашли пропавший континент

Ученые нередко занимаются поиском настоящих тайн природы, в том числе и геологи — известные охотники за потерянными континентами. Портал bigthink.com рассказал о том, как специалисты из Нидерландов наконец разобрались в загадке Арго — древней части Австралии.

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На протяжении многих лет ученые не могли найти континент, по широте сравнимый с США — бывшую северо-западную часть Австралии, которая отделилась от материка 155 млн лет назад. Работа современных картографов показала, что она точно не плавает где-то далеко от любопытных взглядов и не покоится на дне океана. Материк также мог стать частью какого-то другого континента под водой, но тогда мы бы заметили это. Не может же такая огромная масса суши просто исчезнуть?

Действительно, не может. Через семь лет поисков сотрудники Утрехтского университета в Нидерландах нашли ответ. Точнее, нашли фрагменты материка в джунглях юго-восточной Азии.

Представьте себе карту мира. Если убрать все океаны, сформировавшиеся за последние 200 млн лет, то континенты сложатся воедино — в суперконтинент под названием Пангея. Он имеет форму буквы С. Однако «внутри» этой буквы расположен древний океан Тетис: именно там от Австралии отсоединился фрагмент, оставивший после себя равнину Арго.

Геологи были уверены, что древний континент не затонул так, как это сделала «скрытая» Зеландия 80 млн лет назад. Они переживали, что Арго пал жертвой субдукции: феномена, при котором край одной тектонической плиты проскальзывает под другую и возвращается в мантию Земли.

Обычно специалисты могут заметить признаки субдукции: например, именно так появились Гималаи — в результате столкновения Индийского субконтинента и Азии. Но работу геологов осложнял тот факт, что фрагменты, предположительно относившиеся к Арго, появлялись в разных частях Мьянмара и Индонезии. При этом образцы показывали, что эти фрагменты появились за десятки миллионов лет до того, как Арго отделился от Австралии.

Разгадка проста: на самом деле, кусок материка сначала превратился в архипелаг, и только после этого отошел от берегов Австралии. Он распался на множество маленьких островков, которые позднее прибились к разным точкам юго-восточной Азии. Теорию подтверждают современные карты Пангеи — теперь ученые лучше понимают, как работает Земля.