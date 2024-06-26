Извержения вулканов в Исландии могут продолжаться десятилетиями

После почти 800-летнего периода покоя вулканы на Исландском полуострове Рейкьянес возвращаются к жизни с новой силой. С 2021 года произошло уже восемь извержений.

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Исследования показали, что всплеск активности связан с неглубоким залеганием магмы – всего в 9-12 км под поверхностью. Ученые предупредили, что скопление магмы может подпитывать извержения вулканов в этом районе в течение десятилетий.

Команда из Университета Уппсалы в Швеции составила карту недр полуострова Рейкьянес. Для этого использовали анализ сейсмических волн.

Результаты показали, что магма подпитывала извержения вулканической системы Фаградалсфьялл в 2021 году. Затем она просочилась по геологическим линиям в Сундукур, где извержения начались в конце 2023 года.

В обоих районах лава обладала схожими геохимическими показателями. Поэтому ученые пришил к выводу, что две вулканические системы обладают «взаимосвязанной системой подачи магмы».

Этот общий магматический бассейн, вероятно, сформировался между 2002 и 2020 годами. Затем он вновь пополнился в 2023 году и продолжает подавать магму с небольших глубин в поверхностные трещины и жерла.

Запасы магмы пополняются благодаря плавлению горных пород в глубинах мантии. Поэтому ученые заключили, что извержения могут продолжаться не один год. Более того – в обозримом будущем частота извержений повысится.

Исландия расположена на вершине Срединно-Атлантического хребта – границы тектонических плит, разделяющих Северную Америку и Евразию. Этот регион хорошо знаком с вулканической активностью, но извержения последних трех лет оказались особенно разрушительными. Нанеся магматический очаг на карту, ученые смогут отслеживать его колебания и вовремя предупреждать население о грядущих катастрофах, сообщает Terra Nova.

Ранее ученые описали новый тип вулканических извержений. Его зафиксировали на Гавайях.