РКН хочет облегчить гражданам отказ от обработки персональных данных

Российские власти предлагают сделать более простым порядок отзыва согласий граждан на обработку их персональных данных. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что россияне должны получить возможность отзывать согласие на обработку персональных данных «в один клик». По его словам, большинство существующих в настоящее время согласий далеко не в интересах граждан. Поэтому необходимо разработать обязательные стандарты работы с данными.

Создаваемая на базе портала «Госуслуги» «система управления согласиями» Минцифры может включить в себя механизм отказа от обработки персональных данных. Так как это потребует доработки нормативов, уже в сентябре нынешнего года может быть рассмотрен профильный законопроект.

По мнению экспертов, последствия изменений будут ощутимы для компаний, которые работают с персональными данными граждан. В частности, компаниям для того, чтобы обеспечить возможность отзыва персональных данных, придется найти ресурсы и перестроить процессы.